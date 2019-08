Sécheresse : alerte maximum dans le Gard

Le risque d'incendie est toujours important dans l'Hexagone. Les pluies diluviennes de ces dernières semaines n'ont pas permis d'en finir avec la sécheresse. Dans le Gard, l'eau est devenue une denrée précieuse. Interdiction de déverser la moindre goutte dans les potagers. Dans la commune, on surveille tous les jours le niveau des rivières souterraines.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.