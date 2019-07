Sécheresse : les pompiers de l'Hérault sur le qui-vive

Partout dans l'Hérault, les incendies se propagent très rapidement à cause des conditions météorologiques, mais pas seulement. Plus de 70 % d'entre eux sont involontaires, liés à des actions humaines. Avec une vague de canicule dans les prochains jours, le risque d'incendie est encore plus important. Les pompiers vont donc rester mobiliser, et les effectifs ont été renforcés pour l'été.



