Sécurité routière : le Cantal souhaite un retour aux 90 km/h

Beaucoup de départements ont critiqué le passage à 80 km/h depuis sa mise en vigueur. Parmi ceux qui s'y sont opposés, le Cantal réclame notamment une étude au cas par cas des vrais dangers de la route. Le Conseil départemental souhaiterait que certains itinéraires puissent garder une limitation à 90 km/h. Une mesure qui concernerait près de 600 km d'axes routiers principaux et sécurisés.



