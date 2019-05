Seine-et-Marne : un cuisinier exploite les produits du terroir

Matthieu Montin, un jeune cuisinier de la "Vieille Auberge" de Sivry-Courtry, est réputé pour ses talents gastronomiques. Dans la région, il fait surtout équipe avec son ami éleveur de cochons pour avoir des produits frais et de bonne qualité. Au restaurant, ses clients apprécient les côtes de porc qu'il a minutieusement préparées. Pour l'occasion, Matthieu Montin nous fait découvrir la recette en question.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.