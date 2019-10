Seine-Maritime : la jardinerie de Montivilliers se met déjà aux couleurs de Noël

JT 13H - En cette dernière semaine du mois d'octobre, les jardineries se remplissent petit à petit de décorations pour Noël. À Montivilliers, petite ville de Seine-Maritime, les souvenirs d'enfance des clients refont surface.

Allant des classiques aux plus originales, les décorations de Noël remplissent la plupart des jardineries avec près de deux mois d'avance. À Montivilliers, près du Havre (Seine-Maritime), la magie opère déjà en faisant rêver petits et grands. D'ailleurs, certains ne résistent pas et repartent les bras chargés. Si pour les adultes, revoir ces décorations fait resurgir des souvenirs d'enfance, pour les petits, c'est l'occasion de trouver des idées cadeaux pour le jour J.