SEPT À HUIT - Découvrez l'Aiguille du Midi à plus de 3800 mètres d'altitude

À 3842 mètres, l’Aiguille du Midi domine la Vallée Blanche et Chamonix, l’un des sites les plus majestueux en France. Depuis 60 ans, son téléphérique et son restaurant attirent des milliers de touristes venus du monde entier : voyage et plaisirs sur l’un des plus hauts sommets des Alpes…



