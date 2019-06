SEPT À HUIT - Héritage en cuisine

La poularde de Bresse en vessie sauce morille, la soupe aux truffes et au foie gras, ainsi que le loup en croûte... Trois plats qui portent une signature emblématique, celle de Paul Bocuse. Plus d'un an après sa mort, un trio d'étoiler continue à faire vivre la philosophie gastronomique du cuisinier du siècle. Reportage dans l'établissement historique de la famille Bocuse à Collonges.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.