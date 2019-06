SEPT À HUIT LIFE - Ils redonnent vie au château familial

Ghislain et Mathilde de Castelbajac ont changé de vie et quitté Paris avec leur petite fille, pour le château de Caumont. Situé dans le Gers, ce joyau de la renaissance classé au patrimoine historique risquait l'abandon après la mort violente de la mère de Ghislain. Ces héritiers ont voulu relever un défi colossal : redonner vie au monument, surnommé le château de la belle au bois dormant.



