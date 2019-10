SEPT À HUIT LIFE - Les îles Chausey, un paradis secret aux larges des côtes normandes

TOURISME – Partez à la découverte des îles Chausey et ses plages immaculées en Normandie. Ce minuscule archipel accueille chaque année deux cent mille touristes.

Une fine silhouette étendue sur l’horizon, à quelques kilomètres de côtes normandes… C’est l’archipel des îles Chausey. Un seul hôtel et des plages qui ressemblent aux Seychelles, quelques habitants à peine, principalement des pêcheurs, mais pendant les grandes marées d’équinoxe, ce lieu unique en Europe devient le paradis des visiteurs.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.