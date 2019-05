SEPT À HUIT LIFE - Les merveilles de la baie de Somme

Située à 230 kilomètres de Paris, la baie de Somme est classée parmi les plus belles au monde. Cette merveille naturelle s'étend sur 7 000 hectares. Des phoques, une nature sauvage, des métiers ancestraux, des paysages de carte postale... Elle attitre plus d'un million et demi de visiteurs chaque année.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.