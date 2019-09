SEPT À HUIT LIFE - Les passionnés du château de Versailles.

Le château de Versailles et ses célèbres jardins attirent de plus en plus de personnes. La barre des huit millions de visiteurs a été franchie pour la première fois en 2018. Cependant, aucun de ces derniers n'a accès à ses 35 kilomètres de canalisations ni à la loge du roi à l'opéra. Ces lieux exclusifs, vous allez les découvrir avec des passionnés.



