SEPT À HUIT - Mont-Saint-Michel, un temple à touristes

Comme la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, on le reconnaît d'un seul coup d'œil. Ce rocher de granite offre à ses visiteurs des moments suspendus, une impression de prendre la mer sans quitter la terre. Chaque année, le Mont-Saint-Michel attire près de deux millions et demi de personnes, jusqu'à 20 000 visiteurs par jour en été. On vient y admirer son église, ses remparts, mais aussi ses fameuses grandes marées.



