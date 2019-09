Série sur les confréries (1/4) : A la découverte des adeptes du chou-fleur de Saint-Omer

A Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, la saison de la récolte des choux-fleurs est arrivée. La confrérie du chou-fleur affirme qu'à chaque récolte, il est impératif d'y goûter. Chou-fleur en mousse, en cake, avec de la béchamel ou même cru, il se cuisine de diverses manières. Il s'agit des choux-fleurs d'été que l'on retrouve uniquement entre le mois de mai et d'octobre. Avec près de cinq millions de têtes de choux-fleurs récoltées par an, leur exportation, organisée par la confrérie du chou-fleur, se fait dans toute l'Europe.



