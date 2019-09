Série sur les pierres de pays (4/4) : la pierre de tuffeau, la reine de la Vallée de la Loire

JT 13H - Pour cette série du 12 septembre 2019, partons à la découverte de la pierre de tuffeau, une pierre blanche intimement liée à l'histoire de la Vallée de la Loire.

Dans la Vallée de la Loire, la pierre de tuffeau a servi à construire les châteaux et les maisons. Elle est à l'origine de la blancheur des villes et des villages de la région. Son histoire a commencé il y a six siècles. A cette époque, les hommes ont creusé des centaines de kilomètres de galeries sous la terre pour extraire le tuffeau, la pierre la plus réputée de la région. Plus tendre que le bois, elle fait le bonheur des sculpteurs.



