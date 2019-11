Si vous n'aimez pas le chant du coq, passez votre chemin

Ici, on fait du bruit… qu’on se le dise. Ce n’est pas exactement ce qui est écrit sur les panneaux à l’entrée du village de Beaumont de Lomagne, mais c’est, en substance, le message. Cette petite ville du Tarn et Garonne a décidé d’annoncer la couleur aux citadins qui souhaiteraient faire une halte rapide ou poser leurs valises définitivement dans leur commune : ce sera à eux de s’adapter au chant du coq, à celui des grenouilles, au bruit des tracteurs ou des cloches de l’église et pas l’inverse.