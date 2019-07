Sin-le-Noble : les cloches de l'église retentiront de nouveau à Noël

A Sin-le-Noble, dans le Nord, les cloches de l'église ne sonnent plus depuis six ans, à cause de l'état d'insalubrité d'un clocher. Pour le rénover, la mairie avait entrepris des travaux. Un clocher remis en état, mais également un ravalement de façade pour redonner à l'édifice son lustre d'antan. Cependant, cette église vieille de plus de 300 ans nécessite d'autres travaux. En effet, les orgues sont également silencieux depuis de nombreuses années.



