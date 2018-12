Ils ont réussi leur reconversion professionnelle : leurs conseils pour éviter les erreurs

Et ne pas hésiter à aller sur le terrain, faire des stages, même très courts, pour se rendre compte de la réalité d'un métier et ne pas tomber de haut après une formation longue. C'est ce qu'a fait Céline. A 32 ans, la jeune femme travaille dans l'agroalimentaire mais n'est "pas épanouie". Elle décide de se former pour devenir... peintre en bâtiment. "Avant de me lancer, j'ai fait plusieurs stages en immersion. Il faut vraiment aller sur le terrain pour se rendre compte des avantages et des inconvénients du métier ciblé". Ne pas idéaliser mais expérimenter, voici une des clés du succès.





