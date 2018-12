Que sont-ils devenus ? (2/6) - La chèvrerie de Loïc et Charline : une chance de reprendre un commerce déjà bien installé

Un avantage, car les clients étaient attachés à la marque. Mais aussi une pression : "Il fallait faire au moins aussi bien qu'eux et nous avions encore beaucoup à apprendre". Un peu plus d'un an plus tard, le pari semble relevé. Le couple écoule toute sa production de crottins de chèvre en vente directe, cinq marchés par semaine et via la vente à la ferme. Ils ont récemment lancé une gamme de yaourts au lait de chèvre, "un véritable succès", se réjouit Charline.





Rêvent-ils de plus grand ? "Non, pas du tout. Nous avons été démarchés par des cantines mais notre production n'est pas assez importante pour les fournir et nous souhaitons rester à taille humaine". Surtout, ils veulent garder un contact direct avec leurs clients. "Avoir leur retour, c'est essentiel'.