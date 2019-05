SOS Villages : un couple ardennais reprend une crêperie bretonne

Depuis le lancement de l'opération SOS Villages, 4 500 annonces d'activités et de commerces à reprendre ont été enregistrées sur le site. Et certains établissements ont déjà trouvé repreneurs. C'est le cas d'une crêperie bretonne située à Buhulien. David Laurent et sa compagne Cécile Jaspierre l'ont rouvert alors que ce commerce a été fermé pendant plus d'un an. Une réouverture qui a enchantée les habitants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.