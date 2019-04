SOS Villages : elle accomplit ses rêves en reprenant le restaurant rural de Charron dans la Creuse

À Charron, dans la Creuse, Bernadette Perritaz a trouvé chaussure à son pied. Grâce à SOS Villages, cette femme venant de Suisse a pu reprendre la seule auberge de la commune. Elle ajoute qu'avec l'opération, "on a moins de formalités à faire avant la reprise et qu'on est tout de suite encadré". Après un an de fermeture, la réouverture de ce commerce de proximité ravit les 250 habitants d'autant plus qu'il a sa petite histoire.



