SOS Villages : comment trouver un financement pour acheter un commerce ?

Pour acquérir un nouveau commerce ou une nouvelle société, il faut penser au financement. Pour bien se lancer, obtenir un prêt est nécessaire. Pour ce faire, il faut un apport personnel obligatoire. Ce dernier est estimé par les banques entre 20 et 30% du coût total de l'achat. Pour venir à bout d'un projet, il existe aussi des organismes qui proposent des aides, à l'exemple de l'ACRE ou l'Aide aux Créateurs et Repreneurs d'entreprises.



