SOS Villages : deux jeunes hommes prennent en main la jardinerie de Vaucluse

Sur la route nationale, à l'entrée d'Orange, Fabien et Damien ont repris la jardinerie de la ville. L'un, ancien vendeur dans une jardinerie et l'autre exerçant dans le domaine du bricolage, ils ont décidé de changer de vie et d'apprendre le métier de jardinier. Chaque jour, ils arrosent et mettent en rayon les plantes. Le lieu est également un point de relais colis et optimise la vente de produits locaux pour alléger les habitants. A seulement 29 et 31 ans, ils se sentent valorisés de pouvoir monter leur propre affaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.