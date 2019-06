Savez-vous à quoi correspondent les nombreux labels touristiques des villages de France ?

Il y a les plus connus, comme "Les plus beaux villages de France", ceux que l’on voit un peu partout, comme "Villes et Villages fleuris", et les plus confidentiels comme celui des "Communes aux noms burlesques, pittoresques et chantants" que sont, par exemple, Les Lèches (Dordogne) ou La Tronche (Isère)... Cet été, si vous vous baladez sur les routes de France, vous n'échapperez pas aux nombreux labels touristiques - on en compte environ une trentaine - qui fleurissent à l'entrée des communes. C'est en général une garantie pour les visiteurs d’arriver dans un lieu accueillant, respectueux de la nature et soucieux de leur bien-être. Cela influence aussi, pour 75% des Français (Ifop), le choix de la destination touristique.





Pour vous y retrouver, sachez qu'il y a d'un côté les labels d'État, qui sont gratuits : c'est le cas par exemple de "Village Étapes" ou de "Tourisme et Handicap". Et de l'autre, les labels privés ou associatifs, qui eux sont payants. A titre d'exemple, le label "Les Plus Beaux Villages de France" coûte entre 1 200 € et jusqu'à 4 800 € par an pour les communes de plus de 300 habitants, ainsi que 2,50 € par habitant (au-delà de 300 habitants). Mais à l'arrivée, ce sont de véritables atouts puisqu'ils entraîneraient une hausse de fréquentation de 30 à 40%. Tour d'horizon.