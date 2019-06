Le feu de la Saint-Jean de Long, un rendez-vous annuel incontournable

Chaque année à Long depuis 400 ans, le feu de la Saint-Jean est un rendez-vous que l'on ne voudrait manquer pour rien au monde. Une tradition que les Longiniens tiennent à faire perdurer. A la nuit tombée, après une lente procession, les habitants se dirigent vers un grand bûcher au cœur du village, la torche en main. Une manière de célébrer le solstice d'été. Et lorsque le feu s'apaise, chacun vient chercher son tison porte-bonheur.



