Corse : Santa Giulia, une des plus belles plages d'Europe

La plage de Santa Giulia, en Corse, reste parmi les dix premières plages d'Europe. Vu du ciel, elle est fascinante. Ses eaux turquoise ainsi que ses sables fins attirent d’innombrables touristes venant des quatre coins du monde. Un endroit unique et paradisiaque pour se ressourcer et profiter d'un dépaysement total.



