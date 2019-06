Coti-Chiavari : un petit paradis pour les vacanciers

En Corse-du-Sud et un peu partout dans le pays, les températures ne cessent de grimper. À Coti-Chiavari, les vacanciers du mois de juin ne se soucient pas de la canicule et profitent de la beauté du paysage et de la mer. Un merveilleux lagon d'eau turquoise qui avoisine les 23°C.



