A la découverte de Saint-Dyé-sur-Loire, le port de Chambord

Saint-Dyé-sur-Loire est le terrain de jeu des pêcheurs professionnels. A partir du port de Chambord, les touristes peuvent visiter dans la région, le plus beau relais de chasse au monde. Le village est une escale importante pour les mariniers sur la Loire, mais aussi sur la route fluviale de l'Espagne. Saint-Dyé est également une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.



