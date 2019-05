SOS Villages : l'ancienne épicerie-boucherie de Bieuzy a trouvé des repreneurs

Ancienne aide-cuisinière et ex-formateur en sécurité, Sylvie et Jean-Luc ont rejoint la Bretagne pour se lancer dans une nouvelle aventure. À deux, ils ont décidé de reprendre l'ancienne épicerie-boucherie de Bieuzy, dans le Morbihan. Le couple nous confie avoir trouvé le projet sur le site de SOS Villages. Ambitieux et motivés, ils envisagent de transformer cet ancien commerce de Bieuzy en bar-épicerie multiservices.



