SOS Villages : l'épicerie-bar de Chavagnac a trouvé un repreneur

Cela fait plus d'un an que l'épicerie-bar de Chavagnac, en Dordogne, a fermé ses portes. Pendant cinq mois, c'est la municipalité qui s'est occupée du dépôt de pain et du café du matin à la mairie. Grâce à SOS Villages, le seul commerce de Chavagnac a trouvé un repreneur et va avoir une seconde vie. Une nouvelle qui a suscité un grand soulagement chez les 600 habitants de la commune.





