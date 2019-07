SOS Villages : l'épicerie de Brieulles-sur-Meuse a trouvé une repreneuse

Une candidate de l'Yonne s'est lancée sur le site "SOS Villages" pour réaliser son rêve. Christine Kuhner, commerçante depuis 20 ans, voulait découvrir une autre région à travers son métier. Elle est tombée sur l'annonce du maire de Brieulles-sur-Meuse, qui était à la recherche d'un repreneur pour l'épicerie du village. Le commerce n'est resté fermé qu'un seul mois grâce à la rencontre entre l'offre et de la demande.



