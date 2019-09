SOS Villages : l'épicerie de Mayenne recherche un repreneur

JT 13H - A Mayenne, la seule épicerie du village a fermé depuis six mois. La mairie lance un appel via le site de SOS Villages pour trouver un repreneur.

Tout est fin prêt pour accueillir le futur épicier de Le Pas, en Mayenne. Les étagères, les frigos pour les produits frais, et même le logement de fonction sont proposés par la mairie pour attirer un investisseur potentiel. La mairie a, par ailleurs, lancé un appel via le site sosvillages.fr pour avoir plus de visibilité. L'unique épicerie du village a dû fermer il y a six mois et le commerce manque aux habitants.



