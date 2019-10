SOS Villages : l'Hôtel du Mail à Luzillé entame une nouvelle histoire avec ses nouveaux propriétaires

JT 13H - Grâce à l'opération SOS Villages, l'Hôtel du Mail, à Luzillé, a trouvé des repreneurs. Ses anciens propriétaires vont pouvoir partir à la retraite.

Depuis plus de trente ans, Sylviane et Jacques Levêque gèrent l'Hôtel du Mail, à Luzillé, en Indre-et-Loire. Mais l'heure de la retraite a sonné pour eux. Avec l'opération SOS Villages et après deux ans d'attente, ils ont pu trouver leurs successeurs : Rémy et Sabrina Bertault. Ces derniers sont prêts à relever le défi pour être à la hauteur de ce lieu de vie des Luzillois. C'est avec émotions que les anciens propriétaires ont conclu officiellement la vente de leur hôtel-bar-restaurant.