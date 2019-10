SOS Villages : l'unique épicerie de Paule cherche repreneur

JT 13H - Dans le village de Paule, les habitants sont inquiets. L'unique commerce de la commune, un lieu de vie par excellence, pourrait fermer s'il ne trouve pas repreneur.

Le bar-épicerie de Didier et Guislaine Pré est le seul commerce du petit bourg de Paule, dans les Côtes-d'Armor. Chaque matin, le couple assiste à un ballet de clients. Hormis les achats, on y vient aussi pour discuter. L'établissement est devenu un lieu de vie qu'aucun des 700 habitants du village ne voudrait voir fermer. Après 17 ans passés derrière le comptoir, Didier et Guislaine veulent céder leur boutique. Ils espèrent trouver repreneur par le biais de SOS Villages.



