SOS Villages : la boulangerie de Chastreix rouvre ses portes

Un autre commerce a été sauvé grâce à l'opération SOS Villages. A Chastreix, dans le Puy-de-Dôme, les 238 habitants peuvent à nouveau profiter de leur boulangerie fermée depuis deux ans. C'est le maire lui-même qui a posté l'annonce. Parmi les six projets, la municipalité a choisi celui de Claude et Véronique Eminet. Elle leur a même donné des coups de pouce pour leur installation dans la commune. Le couple de boulangers prévoit même de partir en tournée chaque jeudi pour atteindre les habitants isolés.



