SOS Villages : la boulangerie de Sougéal revit à nouveau

"Le jeu en vaut absolument la chandelle", se félicite Rémi Chapdelaine, maire de Sougéal, dans le département d'Ille-et-Vilaine. En 2016, les habitants de ce village se sont retrouvés sans boulanger. La municipalité a alors entrepris la création d'une nouvelle boulangerie et de son laboratoire, puis débuté sa recherche en s'inscrivant à SOS Villages sur TF1. Grâce à l'opération, la mairie a trouvé le bon repreneur. Depuis le mois de mai 2018, les habitants peuvent se faire livrer leurs pains par Séverine et Michaël Mariette.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.