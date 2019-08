SOS Villages : la boulangerie de Tronget rouvre ses portes

Après quatre ans de fermeture, la boulangerie de Tronget, dans l'Allier, rouvre enfin ses portes. Ousmane Gningue et son épouse sont les nouveaux propriétaires des lieux. Il est à noter que leur arrivée dans la ville est un vrai soulagement pour les habitants. Avant d'arriver à Tronget, Ousmane était ouvrier en boulangerie à Nantes. A ce jour, il est à la tête de son propre commerce grâce à l'opération SOS Villages.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.