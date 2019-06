SOS Villages : la Boutique d'autrefois de Bagneux-la-Fosse a retrouvé un repreneur

A Bagneux-la-Fosse, dans l'Aube, le propriétaire d'une épicerie baptisée "La Boutique d'autrefois" a retrouvé un repreneur. Une opération réussie grâce à SOS Villages. A la caisse, David Saignier a pris le relais pour faire marcher le dernier petit commerce de la commune. De son côté, cette dernière a décidé de le soutenir en payant son loyer pendant un an.



