SOS Villages : la Cave du Rouget fait le bonheur de ses nouveaux propriétaires

Il y a trois ans, un couple de Bourguignons a repris la Cave du Rouget, dans le Cantal. Une décision qui a changé la vie de ces nouveaux cavistes, d'autant plus que leur chiffre d'affaires progresse chaque année. Avec 300 bouteilles référencées, quelques gourmandises et les conseils précieux du propriétaire, cette cave à vin est devenue un incontournable des lieux.



