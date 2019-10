SOS Villages : la mairie de Pisieu cherche un repreneur pour son auberge communale

JT 13H - Le site www.sosvillages.fr dispose actuellement de 5 684 annonces dont un millier posté par des maires. Ces derniers s'impliquent de plus en plus notamment celui de Pisieu qui cherche un repreneur pour son auberge communale.

Pour cette huitième édition de l'opération SOS Villages, plus de mille annonces ont été déposées par les maires. C'est notamment le cas de Pisieu, en Isère, où la municipalité cherche un repreneur pour l'auberge communale, son dernier commerce. Appartenant à la commune depuis 1993, l'établissement était une ancienne école. La mairie offre une facilité d'installation aux futurs gérants en proposant un logement à ces derniers si besoin. De plus, la location n'est qu'à 450 euros par mois.



