SOS Villages : la supérette d'Excideuil a trouvé un repreneur

JT 13H - Fadela Badis a décidé de se lancer dans l'aventure avec SOS Villages. Elle a quitté Bordeaux pour gérer une épicerie à Excideuil, en Dordogne.

Grâce à SOS Villages, Fadela Badis a changé de vie de façon radicale. À 37 ans, la jeune femme a repris la supérette du village d'Excideuil pour la plus grande joie de ses 1 200 habitants. Elle a réalisé son rêve de tenir un petit commerce à la campagne. Pour cela, elle a dû quitter Bordeaux et son poste de commercial dans le milieu du vin. Fadela ne regrette pas son choix et envisage l'avenir avec optimisme. Pour elle, il faut avoir le courage de se lancer pour changer de vie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.