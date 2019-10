SOS Villages : le bar-restaurant de Moutier-d'Ahun cherche un repreneur

Sylvie Jorrand envisage de quitter le village de Moutier-d'Ahun, dans la Creuse. Elle met donc en vente son bar-restaurant. Un lieu convivial où la cuisine est très appréciée de tous. Dans ce bistrot, rien ne manque pour travailler dans les meilleures conditions. Pour se l'offrir, il faut compter 180 000 euros. Ce prix comprend notamment le fonds de commerce, les murs et une formule gagnante. Quid des suppléments ?



