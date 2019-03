SOS Villages : le bar-restaurant de Ville-sous-la-Ferté cherche un repreneur

Dans la petite commune de Ville-sous-la-Ferté, dans l'Aube, le bar-restaurant Stella Artois cherche un repreneur. Dernier lieu de vie présent dans le village, il a dû fermer ses portes en été 2018. Ayant posté une annonce sur le site www.sosvillages.fr, Daisy et Éric Séclier, les propriétaires des lieux, espèrent conclure avec un couple de jeunes repreneurs motivés pour redonner vie à ce commerce.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.