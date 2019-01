SOS Villages - Le café restaurant de Thorame-Basse cherche un repreneur

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Thorame-Basse, le maire de la ville n'a pas hésité à poster une annonce sur le site de SOS Villages. Il aimerait rouvrir les portes de son café-restaurant entièrement équipé, fermé depuis le mois de mai 2018. Celui-ci est l'unique commerce de proximité du village et sa réouverture redonnerait un peu de gaieté aux habitants. Les nouveaux gérants pourront notamment bénéficier d'un appartement au-dessus du restaurant. Et pour trouver un repreneur au plus vite, le maire est prêt à négocier le loyer du commerce qui s'élève à 350 euros par mois.