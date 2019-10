SOS Villages : le village de Chantecoq revit

JT 13H - Grâce à SOS Villages, Chantecoq a pu sauver son dernier commerce. Après la réouverture du Bar Le Chantecoq, le cœur du village repart.

Tout a commencé en février 2014 après une annonce sur SOS Villages. Le village de Chantecoq, dans le Loiret, cherchait un repreneur pour leur dernier commerce. Denis et Sandrine étaient les bonnes personnes, dévouées et motivées. Grâce à eux, le Bar Le Chantecoq est tout le temps ouvert, au grand plaisir des habitués.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.