SOS Villages : Lionel et Marie-Denise Malhiaire cherchent un repreneur pour leur boulangerie à Saint-Louis

JT 13H - Des annonces en provenance des territoires d'Outre-Mer sont disponibles sur le site de SOS Villages. À Saint-Louis, Lionel et Marie-Denise Malhiaire cherchent un repreneur pour leur commerce.

Au sud de l'île de la Réunion, au pied du cirque de Cilaos, la boulangerie-pâtisserie "Chez Benjamin" est à la recherche d'un repreneur. Le commerce est tenu par Lionel et Marie-Denise Malhiaire depuis 22 ans. À l'âge de 61 ans, Lionel aimerait prendre sa retraite et a mis en vente son magasin depuis un an. Face à une annonce inefficace, leur fils a pris l'initiative d'en publier une sur le site de SOS Villages. Pour donner un coup de pouce au futur propriétaire, le boulanger-pâtissier a décidé de livrer quelques secrets de fabrication.



