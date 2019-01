SOS Villages - Partir vivre à la campagne : les arguments pour convaincre votre conjoint(e) ?

"Quand on l'a annoncé, ce fut une vraie surprise pour les gens dans notre entourage. Ma famille et mes amis ne pouvaient pas y croire : 'Toi, quitter Paris ? Jamais ! Ce n'est pas possible'. Evidemment, ce changement n'a pas été pas facile puisqu'on ne quitte pas seulement la ville, mais aussi tous ses proches", poursuit la jeune femme.





Parmi les inconvénients, "on gagne moins d'argent, on se demande si on va retrouver du boulot, il faut se refaire un cercle d’amis, se faire accepter dans le village... J'avais par exemple une vieille voiture, immatriculée 75, et je sentais les regards pesants; j'étais cataloguée comme un nouvel arrivant. En revanche, une fois qu’on est accepté, l’entraide est formidable. Tu peux faire tes courses même si tu oublies ton porte-monnaie, et j’ai trouvé sans problème une baby-sitter pour mon fils quand il était petit".





Côté boulot, elle a su rebondir très vite. "En fait je n'ai pas eu besoin de changer d'activité, et ça c'est important de le dire, car on croit souvent qu'il faut forcément se reconvertir, ce n'est pas toujours le cas", explique Hélène Dorey. "Je pige pour des magazines qui sont à Paris. Sauf que dans le sud, il y a souvent des orages, et on se retrouve régulièrement sans internet. Quand je reste deux jours sans ordinateur, c’est la catastrophe, je me retrouve au chômage forcé".