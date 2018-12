SOS Villages - S'installer à la campagne : un rêve... ou un cauchemar si l'on est adolescent ?

Jean-Yves Pineau se veut malgré tout optimiste : "Selon les endroits où on veut aller, certains sont malgré tout plébiscités par les plus jeunes car auréolés d'une certaine notoriété et d’une image valorisante, il faut donc faire le bon choix et ne pas hésiter à impliquer son ado dans la recherche de la région idéale. Car a contrario, d'autres territoires ont une image d’Epinal qui leur colle à la peau".





"On essaie justement de mobiliser les acteurs des territoires ruraux pour qu’ils fabriquent cette urbanité qui n’existe pas d’emblée. Pour être concret, il y a de plus en plus de projets culturels originaux au niveau des territoires, dans les écoles de certains villages. Si on sait parler aux ados et qu’ils ne sont pas définitivement écervelés et dans la consommation, on peut les intéresser. Tout n’est pas perdu pour cette tranche d’âge, mais c’est compliqué de rompre les clichés et de rendre la campagne attrayante pour eux. Ce qu’ils ressentent avant tout, c’est la perte de repères", analyse notre spécialiste.





Autre possibilité, ne pas trop s'éloigner de la grande ville. "Et s'assurer qu’il y a des moyens de transport qui les amènent rapidement vers leur réseau d'amis, et qu’il y a des établissements scolaires performants pas loin", ajoute Sylvie Le Calvez.

"Sinon, si c’est pour aller au fin fond de la Creuse, il vaut mieux éviter. D'autant que plus on grandit, plus il est difficile de se faire des copains. C’est plutôt l’âge où il faut se rapprocher de la ville, quitte à repartir après".