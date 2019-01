SOS Villages : Pascal et Patricia cherchent un repreneur à leur commerce en Haute-Saône

En Haute-Saône, Pascal et Patricia Marigny avaient repris le seul café du village grâce à SOS Villages en 2013. A la fois café, hôtel et épicerie, cet établissement multi-services apporte de la vie à la commune de Chevigney et Mercey. Oui mais voilà, à travailler 7 jours sur 7 et à jongler entre l'hôtel, l'épicerie et le bar, le couple a aujourd'hui envie de souffler un peu.

Et, à leur tour, ils font appel à l'opération SOS Villages.