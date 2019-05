SOS Villages : l'opération du JT de 13H primée par Reporters d'espoirs

L'opération SOS Villages a été distinguée. Le rendez-vous désormais incontournable du JT 13H a obtenu le prix du média en action décerné par l’association "Reporters d’espoirs". L'association repère et relaie les initiatives innovantes et constructives dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.





Ce prix met à l’honneur les journalistes pour leurs sujets traités sous l’angle "problème+solution". Il a distingué plus de 100 lauréats depuis sa création en 2004. Il célèbrait en 2019 ses 15 ans d’existence et sa 10e édition.