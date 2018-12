Que sont-ils devenus ? (1/6) - Trois jeunes diplômés en quête de liberté

Ecole de commerce, poste à l'international dans une entreprise de grande distribution, salaire confortable. Pourtant, Julien n'était pas satisfait. "C'était une vie de bureau classique : des journées de 9h à 18h, derrière un ordi", explique le jeune trentenaire. "Pas ou peu de rencontres au quotidien et ça me manquait".





En 2017, Julien profite d'une rupture conventionnelle pour quitter son job et racheter un petit commerce de fruits et légumes frais, de proximités, à Villeneuve d'Asq avec un partenaire. Un an plus tard, il ne regrette rien. "Nous faisons notre chemin. Nous sommes toujours le même nombre de salariés mais notre activité se développe. Outre les fruits et légumes, nous avons lancé un rayon de fromages à la découpe qui marche pas mal et nous développons un service de drive sur internet. Ce qui est assez rare pour un petit commerce de proximité".





Pour se lancer, Julien a bénéficié de l'ARS, aide à la reprise ou à la création d'activité. Cela lui a permis de percevoir en deux fois seulement, ses droits au chômage. Et de financer en partie l'achat du commerce et le lancement d'activité. Pour le reste, il a emprunté. Il le concède, il travaille plus qu'avant, mais il y trouve aussi plus de satisfaction.